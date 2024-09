Unterwegs im Pongoland im Zoo Leipzig. Naarin und Keith aus Malawi besuchen gemeinsam mit einem Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts den Zoo. "Wir haben hier eine tolle Zeit, besuchen viele verschiedene Orte. Orte, wie es sie in Malawi nicht gibt. Das ist eine Erfahrung, die ich nie mehr vergessen werde", sagt Keith.

Für zwei Wochen in Leipzig

Die beiden sind der Schülerinnen und Schüler der "Beautiful Gate Academy" in Salima in Malawi. Für zwei Wochen wohnen sie bei ihren Austauschpartnern der Klasse 9 des Leipziger Keppler Gymnasiums. Susanne Heinig vom Keppler Gymnasium begleitet die Gruppe. Sie unterstützt den Austausch schon seit vielen Jahren.

Es ist wichtig, einen Perspektivwechsel zu erleben. Susanne Heinig Keppler Gymnasium Leipzig

Es sei wichtig, Perspektivwechsel zu erleben und andere Kulturen kennen zu lernen, sagt sie. So bereite man die Schüler auf das Leben vor und stärke ein Miteinander. "Letztes Schuljahr waren wir mit fünf Schülern in Malawi und haben da sehr viel darüber gelernt, wie die Menschen leben, wie die Schüler leben und die ganze Kultur erlebt", erzählt Heinig. Nun seien sieben Schüler und zwei Lehrer in Leipzig und würden Deutschland gemeinsam mit den Schülern aus Leipzig kennenlernen.

Bildrechte: Lars Tuncay

Leben in Deutschland erleben

Die Schülerinnen und Schüler sollen einen Einblick in die Lebensrealität ihrer Leipziger Partnerinnen und Partner bekommen, sagt Susanne Heinig. Sie unterscheide sich gar nicht so sehr von ihrer eigenen, meint sie. Auf dem Plan stehen neben dem Zoobesuch auch der Besuch eines Landwirtschaftsbetriebs in Kitzen, des Völkerschlachtdenkmals und der Stadtwerke Leipzig.

Vorfreude auf Malawi

Die deutschen Schülerinnen und Schüler des Keppler Gymnasiums freuen sich besonders auf den anstehenden Besuch in Malawi. "Hier meinen Austauschschüler zu haben, die andere Kultur dadurch kennen zu lernen, das wollte ich einfach mal mitmachen", erzählt Max aus der 9. Klasse.

Ich möchte wissen, wie es in anderen Ländern bei Nachhaltigkeit, Wissen und Gesundheit aussieht. Caroline Schülerin aus Leipzig

Auch die 14-jährige Caroline ist gespannt auf den Austausch. "Unsere Hauptthemen sind ja Nachhaltigkeit, Wissen und Gesundheit. Ich interessiere mich dafür und ich möchte gerne wissen, wie es auch in anderen Ländern bei solchen Themen aussieht!", sagt sie.

Bildrechte: Lars Tuncay

Kontakt wird bleiben