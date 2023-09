Leipzig Gelbe Giftbrühe in der Baugrube

Im März dieses Jahres wird es den Arbeitern auf der Baustelle in der Leipziger Shakespearestraße zu bunt. Es sickert gelbe Flüssigkeit in die neu ausgehobene Grube. Die Baustelle gehört der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). Die Aufsichtsbehörde, die Landesdirektion Sachsen, wird informiert. Arbeitsschutz geht vor. Die Flüssigkeit wird chemisch untersucht. Das Ergebnis, das dem MDR und dem Leipziger Stadtmagazin Ahoi vorliegt: Die gelbe Brühe enthält hohe Mengen Chrom VI, ein Stoff der hochgiftig ist.

Es gibt einen Prüfwert, der hundertfach überschritten ist. Chrom VI ist krebserregend, deswegen werden auch keine Grenzwerte ausgewiesen, da es keine tolerierbare Dosis gibt, die zugrunde gelegt werden kann. "Chrom VI ist sehr gut löslich", sagt Professor Holger Weiß vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig. "Und dieses so kontaminierte Wasser fließt dann nach unten, bis es auf Grundwasser trifft oder auf eine stauende Schicht, also eine Tonschicht zum Beispiel." Solche Altlasten fänden sich in ganz Deutschland, erklärt der Grundwasserexperte, unter alten Gerbereien, Galvanik- oder Holzimprägnierungsbetrieben.

Die Herkunft des Giftes ist relativ schnell klar. Auf der Nordseite der Baugrube in der Shakespearestraße steht ein flaches Gebäude, in dem bis 1999 ein Metallveredelungsbetrieb seinen Sitz hatte. Seit 1943 wurden hier in der Paul-Gruner-Straße Metalle bearbeitet. Spätestens seit 1999 ist klar, der Boden unter der Metallwerkstatt ist massiv kontaminiert mit sehr giftigem Chrom VI. Das belegt ein Gutachten im Auftrag der Stadt Leipzig. Der am stärksten belastete Boden befindet sich unterhalb bzw. neben einem Galvanikraum. Die Gutachter hatten damals Erdproben genommen. Genau dieser Raum befindet sich an der Grundstücksgrenze.