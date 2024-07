Lange erzählt in seinen Werken unter anderem vom Leben in der DDR.

Neben seinen Kabarett-Programmen beschäftigte sich Lange auch intensiv mit der jüdischen Geschichte in Leipzig und Umgebung.

Mit seinem Aufruf zur Gewaltlosigkeit währrend der Demonstrationen gegen die SED-Führung im Herbst 1989 wurde er als einer der "Leipziger Sechs" bekannt.

Zu seinem 80. Geburtstag wünscht sich Bernd-Lutz Lange "keine großen Arien". Ganz privat wolle er feiern, sagt er bei MDR SACHSEN. "Nur in der Familie und raus aus Leipzig. Reicht!", so Lange.

Bernd-Lutz Lange kommt am 15. Juli 1944 in Ebersbach in der Oberlausitz zur Welt. Seine Kindheit und Jugend verbringt er in Zwickau. Schon im Alter von 14 Jahren, so erinnert Lange sich Jahrzehnte später, kommt in ihm der vage Wunsch auf, Schauspieler oder Schriftsteller zu werden.

Er verbringt damals unzählige Stunden unter Büchern als eifriger Besucher der Stadtbibiliothek. Später will er Buchhändler werden, doch der sozialistische Staat will es anders: Lange absolviert eine Ausbildung zum Gärtner und arbeitet in einer LPG am Stadtrand von Zwickau.

Kindheit im Sozialismus