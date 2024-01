Quereinsteiger bei Bahn willkommen

An Ständen entlang des Bahnsteigs konnten sich Job-Interessierte über die einzelnen Berufsbilder informieren. In den Abteilen des Bewerberzugs berichtete erfahrenes Personal aus dem Berufsalltag und es wurden Bewerbungsgespräche geführt.

Daniel Rosche aus Leisnig nutzte die Gelegenheit. Er interessiert sich für eine Umschulung. "Ich bin gelernter Industriemechaniker für Betriebstechnik. Damals noch bei der Reichsbahn, die dann zur Deutschen Bahn gewandelt ist." Im Anschluss war er lange Zeit im Karrosseriebau tätig. Sein Traumberuf ist eigentlich Lokführer. Die Bahn braucht ihn allerdings in der Werkstatt. Dafür kann er sofort anfangen. Eine Entscheidung, die Rosche erstmal sacken lassen muss.

Neuer Job mit Ende Fünfzig

Ivo Reitmajer war ebenfalls erfolgreich. Ab Herbst hofft er eine Ausbildung als Triebwagenführer im Bereich Südost beginnen zu können. Der Leipziger ist seit seiner Kindheit fasziniert von der Eisenbahn. "Später hat es dann nochmal eingesetzt, als das MDV-Netz und der Citytunnel in Betrieb gegangen sind." Obwohl er Ende Fünfzig ist, hat er die Gelegenheit ergriffen und sich als Lokführer beworben. "Da ich aus meinem jetzigen Beruf demnächst ausscheide, habe ich mir gedacht: Für die Rente bist du noch zu jung. Machst du lieber was Sinnvolles und probierst mal einen Quereinstieg."

Die erste Hürde ist genommen: Er verlässt den Bahnsteig mit einer der roten Taschen, die die Bahn an neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgibt. In einem Jahr ist es dann vielleicht soweit und Reitmajer steuert seinen ersten Zug in den Leipziger Hauptbahnhof.

Knapp 200 Anmeldungen von Bahn-Bewerbern allein in Leipzig

Die Leiterin für Personalgewinnung der DB Region Südost, Anne-Kathrin Hackbeil, konnte 188 Anmeldungen für ein Bewerbungsgespräch für den Bewerbertag in Leipzig verzeichnen. Die Aktion sei aber auch offen gewesen für spontane Besucherinnen und Besucher, die sich über eine Karriere bei der Bahn informieren wollen, sagte sie.

Gesucht werden insbesondere Lokführer, aber auch andere, die im operativen Bereich tätig sein wollen. Bewerber wie Reitmajer sind da jederzeit willkommen, sagt Hackbeil. "Wir haben keine Alterbeschränkungen. Wir bewerben ja auch intensiv Quereinsteiger, die vielleicht mal was anderes gemacht haben im Leben, aber Interesse haben und vielleicht auch ein großes technisches Verständnis."

Wirtschaftskybernetiker aus Ukraine beginnt Lokführerlehre

Der ein oder andere hat den Bahnsteig am Dienstag mit der Aussicht auf einen neuen Job verlassen. Auch Serhii Feshchuk. Der studierte Wirtschaftskybernetiker floh vor dem Krieg aus der Ukraine. Jetzt will er Züge fahren. Die Sprachbarriere ist da kein Problem, sagt Anne-Kathrin Hackbeil. "Wir haben Recruiting-Team-Mitarbeiter, die die ukrainische Sprache sprechen und spezielle Sprachklassen, wo sie für den Beruf fit gemacht werden. Sie helfen auch dabei, Zeugnisse anerkennen zu lassen und in Deutschland anzukommen." Die nächste Station für Feshchuk ist also jetzt der Deutschkurs B2. Danach will er eine Lehre als Lokführer angehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nächster Halt, Dresden: Bewerber zu Gleis 5

Mit mehr als 11.000 Nachwuchskräften über alle Ausbildungsjahre gehört die DB nach eigenen Angaben zu den bundesweit größten Ausbildungsbetrieben. Rund 50 Ausbildungsberufe und 25 Duale Studiengänge gebe es im Konzern. Schwerpunktmäßig verteilten sich die Ausbildungsplätze auf vier Bereiche: eisenbahnspezifische Berufe, kaufmännisch-serviceorientierte Berufe, gewerblich-technische Berufe und IT-Berufe.

Der Bewerberzug ist weiter unterwegs. Am Mittwoch hält er am Dresdener Hauptbahnhof an Gleis 5.