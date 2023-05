BMW will sein Werk in Leipzig weiter ausbauen. Dafür soll der Industriepark Nord erweitert werden. Der Autobauer und die Stadt haben dafür am Montag einen sogenannten Erbbaurechtsvertrag für ein zwölf Hektar großes Grundstück am Nordrand der BMW-Allee unterzeichnet. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben bereits am 17. Mai in einer nichtöffentlichen Sitzung zugestimmt.