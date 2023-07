Schutt und Asche Leipzig: Feuer zerstört Kleingärtnerträume

Eine Feuerwalze hat am Donnerstagnachmittag innerhalb weniger Minuten am Stadtrand von Leipzig 16 Kleingärten zerstört und im wahrsten Sinne des Wortes eine Schneiße der Verwüstung hinterlassen. Alle betroffenen Gärten liegen direkt am Feld. Der Wind hatte die Flammen in die Schrebergärten getrieben. Hätte er anders gestanden, wären vermutlich die Einfamilienhäuser am Feldrand gegenüber betroffen gewesen.