Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Makers United Olbernhau: Hutzenstube mit internationalen Gästen

Hauptinhalt

13. Juni 2024, 05:00 Uhr

Mit "Makers of all Countries unite!" wirbt das Mitmach-Festival "Makers united" in Chemnitz und spielt mit dem berühmten Spruch von Karl Marx "Proletarier aller Länder vereinigt Euch!", der in Chemnitz als Wandskulptur sehr präsent ist. Die Macher von heute treffen sich in und um die Stadthalle, um kreative Ideen auszutauschen und sich kennenzulernen. Im Vorfeld waren einige schon in der Region zu Gast.