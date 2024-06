Die Leipziger Regisseurin und Choreografin Heike Hennig macht seit Jahren Theater im Wald, auf dem Wasser oder auch im Schnee. Sie sagte am Mittwoch bei MDR KULTUR, eine Besonderheit bei offenen Räumen seien die größeren Dimensionen. So habe eines ihrer Stücke im Wald auf einer riesigen Wiese stattgefunden. Dort gebe es Regen, Vögel oder "Frösche, die da rumspringen – das kann man ja kaum auf der Theaterbühne so inszenieren, dass so viele andere Komponenten mitspielen und die Sinne extrem geschärft werden."