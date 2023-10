Die Buchhandlung am Markt in Hildburghausen wurde in der zweithöchsten Kategorie "Besonders herausragend" ausgezeichnet, zusammen mit vier weiteren Geschäften in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und Fulda. Sie erhalten jeweils 15.000 Euro. Alle Gewinner in den beiden höchsten Kategorien wurden am Montagabend im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart geehrt.

Die Connewitzer Verlagsbuchhandlung ist ein Treffpunkt für Literaturbegeisterte in Leipzig. Bildrechte: Connewitzer Verlagsbuchhandlung