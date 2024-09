"E-Tool Kultur" CO2-Rechner ermittelt die Emissionen von Kultureinrichtungen

01. September 2024, 04:00 Uhr

Kultureinrichtungen wollen nachhaltiger werden. In Dresden wurde vor zwei Jahren sogar eine Charta für Nachhaltigkeit im Kultursektor verfasst, der sich 38 Institutionen angeschlossen haben. Um klimaschädliche Emissionen zu erfassen, ging 2023 in Dresden und in Leipzig ein CO2–Rechner an den Start, das so genannte "E-Tool Kultur" - jetzt soll es bundesweit eingesetzt werden. Wir schauen ins Hygienemuseum Dresden und ans Gewandhaus Leipzig, was der Einsatz von "E-Tool Kultur" dort gebracht hat.