Laut dem Plan gilt aktuell die Stufe B. Einige der Maßnahmen werden daher umgehend umgesetzt, kündigte die Verwaltung an. So werden zum Beispiel kommunale Gebäude ab sofort nachts nicht mehr angestrahlt. Auch mobile Klimageräte und Warmwasserboiler sind abzuschalten und in Verwaltungsobjekten wird die Raumtemperatur auf 19 Grad abgesenkt. "Die Pläne für den Schul- und den Kulturbereich und den Betrieb der Schwimmbäder werden erarbeitet und Ende August vorgelegt,“ erklärte Jung.

Bleibt wegen der Energiekrise ab sofort nachts dunkel: Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Das Ausschalten der Effektbeleuchtung ist ein Teil des Maßnahmenplans der Stadt Leipzig, um Energie einzusparen. Bildrechte: imago images / Westend61