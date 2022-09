In Leipzig wird gegen eine 26 Jahre alte Frau ermittelt. Sie soll nach Polizeiangaben in der vergangenen Woche ein Baby aus Leipzig nach Brandenburg mitgenommen haben. Wie eine Sprecherin sagte, bestehe der Verdacht der Entziehung Minderjähriger.

Die Frau soll das Baby der Bekannten am vergangenen Donnerstag aus einem Supermarkt in Leipzig-Gohlis mitgenommen haben. Die Mutter hatte ihr den kleinen Jungen nach ersten Erkenntnissen vorübergehend anvertraut.

Das Baby wurde am nächsten Tag in einer Wohnung in Brandenburg gefunden. Es konnte der Mutter wohlbehalten übergeben werden. Über das Motiv der Verdächtigen gibt es noch keine Erkenntnisse.