In Leipzig ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Auslöser war nach Polizeiangaben eine Razzia in der Eisenbahnstraße nach möglichem Diebesgut. Dabei war die Polizei am Dienstagvormittag in einer Wohnung auf den Mann und einen weiteren Verdächtigen gestoßen. Der letztere sei ein türkischer Staatsangehöriger, der sich unerlaubt in Deutschland aufhalte. Den Angaben zufolge wurden bei der Durchsuchung gestohlene Fahrradteile und Drogen sichergestellt.