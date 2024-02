Zwei aktive Mitglieder sowie ein ehemaliges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rötha müssen insgesamt mehrere Tausend Euro Entschädigung an eine Jugendliche zahlen. Die Männer mussten sich vor Gericht wegen Misshandlung Schutzbefohlener sowie wegen Beihilfe und Körperverletzung verantworten. Das bestätigte der Sprecher des Amtsgerichtes Borna MDR SACHSEN am Dienstag. Bei einem Wochenend-Camp mehrerer Jugendfeuerwehren in Kitzscher bei Leipzig im Spätsommer 2022 hatten die betreuenden Männer dem damals 13 Jahre alten Mädchen den Mund zugeklebt und es an einer Bank gefesselt.