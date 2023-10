Ja, natürlich. Die Vorwürfe begegnen uns ständig. Man muss sehen: Wir sind eine Generation, die ganz anders aufwächst als die Generationen davor. Wir haben keine wirklichen Krisen erlebt in der Kindheit. Wir sind keine Nachkriegsgeneration, wie unsere Großeltern. Wir sind auch nicht in der DDR aufgewachsen und haben nach dem Systemwechsel Brüche erfahren wie unsere Eltern. Unsere Großeltern und Eltern hatten nicht so viele Möglichkeiten. Da ging es mehr darum, die Familie zu ernähren. Oder eine Arbeit in der Nähe zu finden, damit sie nicht so weit weg mussten - abgesehen davon, dass sie in der DDR ja eh nicht so weit weg konnten.