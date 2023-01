"(K) Einheit - Wie die Generation Z über den Osten denkt" - so wird der Dokumentarfilm heißen, der voraussichtlich im Juni 2023 fertig sein wird. Der Film ist ein sogenanntes Mikroprojekt , das die Stadt Chemnitz im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres fördert. In sechs Teilen wollen sich die Macherinnen der ostdeutschen Sicht junger Menschen auf die DDR-Erinnerungskultur, auf den Umgang mit Stereotypen und den Herausforderungen im Osten Deutschlands widmen.

Am Sonntag sind die letzten Aufnahmen dazu gemacht worden. Vanessa Beyer, die zum Projektteam gehört, ist bei den jungen Chemnitzern und Chemnitzerinnen auf sehr unterschiedliche Haltungen gestoßen. "Während der Dreharbeiten ist klar geworden, dass es sehr verschiedene Perspektiven in Bezug auf ostdeutsche Identität oder Bewusstsein gibt."

Jenni ist in der Platte groß geworden. Als sie 1998 geboren wurde, gab es die DDR schon lange nicht mehr. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Die 25 Jahre alte Jenni ist eine der Protagonistinnen des Films. Sie will auch mehr über sich selbst und ihre Generation erfahren. "Ich fühle mich 'between the generations', kann mich gar nicht richtig zuordnen." Es sei gut, das auch mal für die eigene Verortung mitzumachen.