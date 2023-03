Die Vier-Tage-Woche funktioniert! Das hat eine großangelegte Studie in Großbritannien erst kürzlich gezeigt . 61 Unternehmen hatten den Schritt zu einem anderen Arbeitszeitmodell gewagt. Ein halbes Jahr lang galt für alle Mitarbeiter, vier Tage arbeiten und für fünf bezahlt werden. Die Ergebnisse überzeugten fast alle Arbeitgeber so sehr, dass sie dabeiblieben.

Arbeitsforscher in Deutschland sind da skeptisch. Enzo Weber von der Universität Regensburg schätzt die wirtschaftliche Mehrbelastung für Unternehmen als zu hoch ein. Weber sagt, "bei gleichem Geld würde das eine Stundenlohnerhöhung von 25 Prozent bedeuten, für die dann noch geleisteten Stunden. Das können die meisten Betriebe einfach nicht tragen."

Auch Arbeitspsychologen sehen bei dem Modell die Gefahr, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem höheren Druck ausgesetzt fühlen, in weniger Zeit die gleiche Arbeit bewältigen zu müssen.

Aber genau darum geht es bei diesem neuen Arbeitszeitmodell nicht. Für die erfolgreiche Einführung einer Vier-Tage-Woche sind Veränderungen im gesamten Unternehmen nötig. Es geht darum, Arbeitsprozesse zu analysieren und effizienter zu gestalten. Das sagt auch Philipp Frey, Arbeitsforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Er sagt, wenn man überlegt, die Arbeitszeit auf vier Tage zu reduzieren, sollten sich Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern zusammensetzen und diesen Prozess gemeinsam gestalten: "Was ist der beste Weg dorthin und wie arbeitet man cleverer und nicht einfach nur schneller."

Darin sind sich sicherlich alle einig, denn in deutschen Unternehmen sind zurzeit zwei Millionen Stellen unbesetzt. Ändert sich nichts, könnten bis 2035 sogar sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen. Verstärkt wird die Situation durch die immer größere Anzahl an Menschen, die von einem Burn-out betroffen sind. Die Zahl derjenigen, die durch eine hohe Arbeitsbelastung körperlich und geistig so erschöpft sind, dass sie nicht mehr arbeiten können, steigt seit Jahren.