Zu einer Großalarm-Übung am S-Bahnhof Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes am Mittwoch gegen 23 Uhr gerufen worden. Dabei wurde nach Feuerwehr-Angaben im Leipziger Citytunnel simuliert, was passieren würde, wenn in einem Zug eine unbekannte, gefährliche Flüssigkeit austritt. Statisten stellten insgesamt 15 Verletzte dar, die mit dem unbekannten Stoff kontaminiert wurden.