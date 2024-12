Ausreise aus der DDR

Thomas Hertel wurde bei einer kompositorischen Ausbildung vom Leipziger Musikverlag Peters und vom Deutschen Verlag für Musik gefördert. Weil er keine Projekte außerhalb der DDR verwirklichen durfte, stellte der Musiker einen Ausreiseantrag. Er schrieb später in einem Aufsatz für die Freien Universität Berlin über diese Zeit: "Ich bin auf Mauern gestoßen – des Dogmas, der Intoleranz, des fehlenden Diskurses –, aber auch auf Stimmen der Bestätigung, des Mutmachens, der künstlerischen Solidarität." Er habe seinen inneren künstlerischen Werdegang nicht vom Staat und dessen Kunstbeamten dominieren lassen wollen, so Hertel weiter. 1985 durfte er die DDR verlassen. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel

Experimentelle Theatermusik in der Bundesrepublik

In der Folge widmete sich Hertel vorrangig der Umsetzung von musikalisch-szenischen Projekten. So arbeitete er in den Neunzigern für die Donaueschinger Musiktage zusammen mit dem SWR und verantwortete 1996 die Eröffnungsinstallation der Internationalen Musikfestwochen in Luzern. Außerdem erhielt der Musiker verschiedene Lehraufträge an Musikhochschulen sowie Schauspielschulen, unter anderem in Hamburg, Bochum, Frankfurt und München.

Zurück in Leipzig wurde Hertel 2002 dann Leiter der Schauspielmusik am dortigen Theater. In der Folge erhielt er auch den Leipziger Theaterpreis für seine experimentelle musikalisch-szenische Reihe "Mund & Knie". Bis zu seinem Tod lebte Thomas Hertel in seiner Wahlheimat Leipzig. Bildrechte: Rolf Arnold

Trauer um beliebten Musiker

Der ehemalige Institutsleiter der Theaterwissenschaft in Leipzig, Günther Heeg, trauert um seinen Freund. MDR KULTUR sagte er "es ist ein Stück vom eigenen Leben was man verliert, mit so einem Freund der geht". Im Interview sagte Heeg, Hertel sei die "Komponistenhoffnung der DDR" gewesen. Er sei bereits früh ein Grenzüberschreiter gewesen, "der eben nicht der reine Komponist gewesen ist, sondern der auch die Theatralität des Komponierens und des Musikmachens gesetzt hat."

Thomas Hertel ist da eben früh ein Grenzüberschreiter gewesen, der eben nicht der reine Komponist gewesen ist, sondern der auch die Theatralität des Komponierens und des Musikmachens gesetzt hat. Günther Heeg

Am deutlichsten hat sich das laut Heeg in der Kultreihe "Mund & Knie" am Schauspiel Leipzig gezeigt, die von Hertel kreiert hatte.

Der Schauspieler, Regisseur und ehemalige Intendant des Neuen Theaters Halle, Matthias Brenner, brachte seine Trauer über den Tod von Thomas Hertel bei Facebook zum Ausdruck: "Was für ein feiner Künstler, Mensch und Freund! Friede Deiner grossen Seele!"