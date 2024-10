Konzerte Leipziger Jazztage 2024: Jazz erzählt diverse Geschichten

19. Oktober 2024, 03:00 Uhr

Die Leipziger Jazztage laden vom 19. bis zum 26. Oktober 2024 zu über 30 Konzerten ein. In der Oper Leipzig eröffnen Michael Wollny und Joachim Kühn sowie später am Abend Cécile McLorin Salvant das Festival. Ob im Neuen Schauspiel, in der Schaubühne Lindenfels, in der Moritzbastei, im UT Connewitz, in der Musikalische Komödie oder im Werk 2, zu hören ist Jazz-Musik aller Facetten – in diesem Jahr unter dem Motto "Tell me".