Kreislaufwirtschaft Umweltschützer kritisieren Kunststoff-Recyclinganlage in Böhlen

Kunststoffabfälle würden in der Anlage aufbereitet und dabei verunreinigende Stoffe herausgefiltert, sagte Oliver Borek, der bei Mura Technology für die Leitung und Koordinierung der Produktentwicklung verantwortlich ist. "Mit Wasser wird dabei der Kunststoff gekocht. Dieser Prozess zersetzt die Kunststoffformen zurück in ihre Ursprungsformen und schließlich in ein synthetisches Rohöl", erklärt Borek das Verfahren.



Dieses Rohöl würde danach in anderen Unternehmen wieder zur Kunststoffherstellung verwendet. Etwa 120.000 Tonnen Kunststoffmüll sollen pro Jahr in der Anlage verarbeitet werden. Durch das chemische Verfahren soll die Recyclingkapazität deutlich erhöht werden, so Borek. Das Entscheidende dabei: Dieselben Materialien könnten bei dem Verfahren wiederholt recycelt werden. Damit könne etwa verhindert werden, dass Einwegplastik auf Mülldeponien landet oder verbrannt wird.

In Böhlen betreibt Dow Chemical bereits ein Werk. Die neue Anlage für das Kunststoffrecycling soll auf dem gleichen Industriegelände entstehen (Archivfoto). Bildrechte: Dow Chemical