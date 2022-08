Auch Marcel König vom Modulhersteller Meyer Burger findet das Verschwendung. Er sagt, man arbeite als Hersteller daran, mehr Recycling zu ermöglichen. "Wir sind gerade mit einem ersten Partner dabei, bei dem wir die Recycling-Anlage letztes Jahr mit der Zertifizierung begonnen haben, um dort die Pilotproduktion zu starten. Und wir werden dann dieses Jahr sehen, ob wir mit dieser Linie in der Lage sind, all unsere Modulbestandteile zurückgewinnen zu können. Unser Ziel ist es, eine hundertprozentige Recyclingquote zu erreichen", so König.

Forschungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt laufen

Tatsächlich forschen derzeit mehrere Firmen und Wissenschaftler in Sachsen und Sachsen-Anhalt an der Frage: Wie bekommt man das komplette Solarmodul wiederverwertet? Zu ihnen gehört auch Peter Dold vom Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik in Halle. Die große Herausforderung beschreibt er so: "Die eigentliche Solarzelle aus Silizium, Silber, Bleianteilen, Aluminium, ein bisschen Kupfer ist zwischen zwei Kunststofffolien eingeschweißt oder laminiert. Man kann sich das so vorstellen: Sie haben ein Blatt Papier, das laminiert ist in Kunststofffolie. Und jetzt ist ihre Aufgabe, dieses Blatt Papier wieder herauszukriegen."

Sächsische Firma entwickelt Recycling-Verfahren

Das sei zwar kompliziert, aber möglich, sagt Dold. Im sächsischen Freiberg arbeitet zum Beispiel die Firma LuxChemtech an Verfahren, um sämtliche Schichten des Solarmoduls auseinanderzubekommen. "Wir haben ein System entwickelt, mit dem wir diese Laminate so zerstören können, dass wir die Siliziumpartikel freilegen und eine Dichtetrennung ermöglicht uns, die Siliziumpartikel aufzufangen und dann mit einer chemischen Behandlung die Kontakte aufzulösen und eine vollständige Trennung der Bestandteile zu ermöglichen", sagt Geschäftsführer Wolfram Palitzsch. Bis 2024 will Palitzsch mit Partnern eine Pilotanlage aufbauen.

Mehr Müll erwartet