Für Mieter sieht es anders aus. Hier gab es in der Vergangenheit die Idee, an Straßenlaternen Ladepunkte anzubringen. Das Problem ist nur, vielfach stehen die Laternen auf Gehwegen: "Da scheint es nach unseren Analysen sinnvoller, dass die Leute nicht über Nacht am Gehweg laden, sondern da, wo sie sowieso sehr häufig hinfahren. Das ist zuallererst das Laden am Arbeitsplatz und dann das Laden in der Freizeit und beim Einkaufen. Viele Supermärkte und auch Einkaufszentren bieten inzwischen Schnelllademöglichkeiten an", sagt Plötz.