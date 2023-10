Auch für die Darsteller selbst war das Wochenende in Liebertwolkwitz ein Erlebnis in einer Zeit, in der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine die Nachrichten bestimmen. Zwar werde die Völkerschlacht an den historischen Orten nachgestellt, doch nicht aus Freude am Kriegspielen, "sondern ganz im Gegenteil", sagte der Hauptmann einer Infanteriegruppe aus Bayern. "Wir stellen das dar, aber wir sind uns bewusst, was das für Leid für die Familien und für die Soldaten selber war. Ich bin absoluter Kriegsgegner. Ich betrachte mich mit dieser Darstellung als Warner vor jedem Krieg", so Marcus Troidl.