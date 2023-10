Ukraine-News Awdijiwka erneut unter Beschuss

Russische Streitkräfte beschießen den vierten Tag in Folge die ostukrainische Stadt Awdijiwka. Vitalii Barabasch, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, sagte dem ukrainischen Fernsehen: "Sie verfügen über erhebliche Reserven an Personal und Ausrüstung. Awdijiwka steht völlig in Flammen. Sie schießen und setzen alles ein, was sie haben." Das Krankenhaus, die Verwaltungsgebäude und das Freiwilligenzentrum stünden weiter unter Beschuss, sagt Barabasch.