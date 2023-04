Leipzig-Altlindenau Mann stirbt nach Bootsunfall in der Luppe

Am Mittwoch ist ein 31 jahre alter Mann nach einem Bootsunfall in der Kleinen Luppe im Leipziger Stadtteil Altlindenau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren der Mann und sein 47 Jahre alter Begleiter mit Kajaks unterwegs. Nördlich der Lützner Straße kenterten beide Kajaks aus bislang ungeklärter Ursache. Der 47-Jährige konnte das Wasser verlassen. Der 31-Jährige musste durch einen Ersthelfer und mithilfe der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen werden. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, wo er am Mittwochabend starb.