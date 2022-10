Auch das Biotech-Unternehmen Mannin ist auf der "Bio Europe" dabei. Die Firma habe ihren Sitz in der Bio City Leipzig und forsche zu Behandlungsmethoden für den Grünen Star , erklärte Geschäftsführerin Isabel Antholz: "Unser Ansatz ist eine Gefäß-Wiederherstellung beziehungsweise -behandlung, die in verschiedenen Stellen des Körpers vorkommen kann."

An den Messeständen auf der "Bio Europe" in Leipzig werden verschiedene Neu-Entwicklungen vorgestellt, die Krankheiten lindern sollen. Bildrechte: Sylvia Stadler

Das Unternehmen wolle auf der Messe Kontakte für eine Zusammenarbeit knüpfen, sagte Geschäftsführerin Antholz: "Für uns ist es eine riesige Chance, dass die Messe dieses Jahr in Sachsen ist. Das erlaubt uns, viel bekannter zu werden." Keine Firma könne in der Branche allein für sich agieren, sondern brauche Kollaborationen, so Antholz: "Wir brauchen Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, um ein Medikament entwickeln und auf den Markt bringen zu können."

Thomas Kralinski ist Staatssekretär im Sächsischen Wirtschaftsministerium. Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Die Biotechnologie sei eine der zentralen Zukunftsbranchen, sagte der Staatssekretär im Sächsischen Wirtschaftsministerium, Thomas Kralinski, auf der Messe: "Biotechnologie kann einen Beitrag dazu leisten, Krankheiten kurieren zu können, die wir im Moment noch nicht heilen können." Mehr als 200 Millionen Euro seien in den vergangenen Jahren in die Branche für Forschungszwecke geflossen, sagte Kralinski. In der Biotechnologie seien zudem 25.000 Personen in Sachsen beschäftigt. "Leipzig und Dresden sind ein Hotspot innerhalb Deutschlands, aber auch Europa. Die Anziehungskraft der Städte ist groß", so Kralinski.