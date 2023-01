Prozess Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Jugendstrafe wegen Mordes in Schkeuditz

In einem Mordprozess gegen einen 20-Jährigen am Landgericht Leipzig sind am Montag Details zur Tat vor einem Jahr bekannt geworden. Der Angeklagte soll einen 19-Jährigen vor einem Jahr in Schkeuditz mit einem Kopfschuss erschossen haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge habe der Angeklagte habgierig und heimtückisch gehandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert daher zwölf Jahre Jugendstrafe.