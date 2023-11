Auch Sachsens Justizministerin Katja Meier von den Grünen würde ihren Tweet von damals heute nicht mehr so verfassen. "Persönlich zeigt mir der Ausgang des Verfahrens sehr deutlich auf, dass meine vorschnelle Einordnung in einer so komplexen Angelegenheit fehl am Platz war, auch wenn ich sie zu so einem essenziellen gesellschaftlichen Thema wie dem Kampf gegen den Antisemitismus getroffen habe." Sie bedauere die besondere Belastung, der die Verfahrensbeteiligten durch die aufgeheizte politische Debatte ausgesetzt gewesen seien.