Wende im Prozess Ofarim gesteht Falschaussage und entschuldigt sich

Im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung hat der Angeklagte zugegeben, dass die Vorwürfe gegen ihn stimmen. "Die Vorwürfe treffen zu", sagte er. Ofarim entschuldigte sich beim Manager des Westin Hotels in Leipzig, der auch als Nebenkläger auftrat. Ofarim hatte einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Am Dienstag sagte der Angeklagte: "Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen." Der Hoteldirektor nahm die Entschuldigung an.