Wohin also? Vielleicht dorthin, wohin sich lichtempfindliche Tiere zurückziehen? Zu denen gehören beispielsweise Insekten. Die meisten von ihnen leben allerdings bodennah oder gleich ganz in der Erde vergraben. Keine gute Aussichtsplattform, um nach den Sternen zu gucken.

Auch Sing- und Zugvögel mögen es nachts dunkel. Sie leben auf Bäumen oder in Baumhöhlen. Auch das ist ein eher schwieriges Umfeld für uns Menschen. Auf Bäume und noch dazu auf Wipfel schaffen es nur die wenigsten. Und im Wald zwischen den Bäumen ist die Sicht zum Himmel eher mäßig.



Und Fische? Sollte der Lebensraum dieser wasserliebenden Kreaturen der Schlüssel zum Blick in die Sterne sein? Bei näherer Betrachtung durchaus. Seen liegen zum einen nicht mitten in der Stadt, künstliche Lichtquellen sind also weit weg oder aber an den Ufern oft nur spärlich vorhanden. Die Weite eines See, wie etwa der Kulkwitzer See im Westen der Stadt Leipzig, gibt den Blick zum Himmel frei. Am dunkelsten wäre es natürlich im Boot auf der Mitte des Sees. Ob Rettungsschwimmer diese Idee gut finden, kann bezweifelt werden.