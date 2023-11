Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der B2 bei Leipzig haben Zoll und Polizei am Donnerstag mehr als 400 Menschen überprüft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten die Beamtinnen und Beamten mehr als ein Dutzend Straftaten und rund 60 Ordnungswidrigkeiten fest.

Den Polizeiangaben zufolge handelte es sich dabei unter anderem um Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen. In zwei Fällen habe man die Führerscheine der Autofahrer sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. In einem Auto habe der Zoll außerdem eine größere Menge Drogen gefunden. In diesem Fall ermittle nun das Landeskriminalamt Sachsen (LKA), hieß es.