Rund 100 bis 150 Personen haben an der Leipziger Uni gegen "Cops auf dem Campus" protestiert. Aufgerufen dazu hatten der Studierendenrat und dabei "das sofortige Einstellen der Strafanzeigen und den strikten Verzicht auf Polizeigewalt" gefordert.

Hintergrund der Demonstration war ein Polizeieinsatz an der Uni Anfang November. Bei einem Filmabend des Vereins Sisters am 5. November zum Thema Sexarbeit hatten etwa 60, zum Teil vermummte, Menschen lautstark protestiert. Daraufhin rief der Verein die Polizei, die die Personalien der Demonstrierenden aufnahmen und sie aus dem Raum brachten. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Die Protestierer werfen Sisters Transfeindlichkeit vor, weil er transsexuelle Personen ausschließe. "Dieser Verein fokussiert sich auf die Ausstiegshilfe für sexarbeitende (cis) Frauen und schließt dabei trans* Personen gezielt aus", so die Kritik.