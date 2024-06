Der Alte Fritz steckte sich in Dresden mit Syphilis an

Mit der damals noch sehr schwer behandelbaren Geschlechtskrankheit Syphilis musste sich hingegen der Alte Fritz zeitlebens herumschlagen. Auf Einladung August des Starken reiste sein Vater mit dem damals noch sehr jungen Friedrich dem II. nach Dresden. "Um den Thronfolger, der eher Männern zugetan schien, auf andere Gedanken zu bringen, organisierte Graf von Brühl ein paar Tänzerinnen für eine Party im Kurländer Palais", erklärte Müller. "Dabei steckte sich der preußische Königsohn mit Syphilis an."



Das sei kein Spaß gewesen, damals habe man die Krankheit noch mit Quecksilbersalbungen behandelt, was zu großen Nebenwirkungen führte. "Der Alte Fritz hat das dem Graf Brühl wahrscheinlich so übel genommen, dass er im Siebenjährigen Krieg sein Schloss Belvedere auf der Brühlschen Terrasse wegbombte."

Bildrechte: IMAGO/Heritage Images

Wildes Treiben nach dem Zweiten Weltkrieg

Zu einer wahren Explosion von Geschlechtskrankheiten kam es in Dresden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Froh, lebend davongekommen zu sein und der Enge der noch nicht zerbombten Wohnungen entfliehend, trieben sich vor allem viele junge Leute bei den Live-Bands in den großen Tanzhäusern herum. Natürlich wurde dort nicht nur gehört, sondern auch gefühlt. "Auch Prostitution hat es in dieser Zeit natürlich gegeben, gezahlt wurde in Naturalien", erklärt Müller. Der Boom von Geschlechtskrankheiten führte zu Aufklärungskampagnen, aber auch zur "öffentlichen Bekanntmachung von Erkrankten".

Bildrechte: Katrin Tominski

Geschlechtskrankheiten steigen auch heute – besonders bei Menschen ab 50

Doch wer denkt, es handle sich um ein Thema von gestern – weit gefehlt. Besonders bei älteren Menschen ab 50 Jahren steigt die Zahl der Diagnosen. Eigentlich ein Tabu, doch "Online-Dating-Plattformen, steigende Scheidungsraten, Potenzsteigerungsmittel und das Wegfallen der Sorge vor ungewollter Schwangerschaft sind einige Gründe für mehr sexuelle Aktivität, die allerdings folgenschwer sein kann, warnen die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) und die Deutsche STI Gesellschaft (DSTIG). Allein bei Syphilis sei laut Robert Koch-Institut die Neuinfektionen von 2021 auf 2022 um 23 Prozent gestiegen auf 8.310 gemeldete Fälle gestiegen.

Zurück zur Lust: Dass August der Starke überhaupt nicht höfisch bieder war, ist hinlänglich bekannt. "Im Liebesrausch schwelgte er auch mit der Gräfin Cosel (1680-1765), die ihm sogar drei Kinder schenkte", erklärte Müller. "August soll mit seiner Mätresse gewettet haben, ihre Vagina auf eine Münze prägen zu lassen." Und tatsächlich: Wer sich den Cosel-Gulden einmal genauer ansieht, kann zwischen dem polnischen und dem sächsischen Wappen eine Vagina erkennen. "Sie soll die Intimzone der Gräfin abbilden", erklärte Müller lachend.

Nach der Wende warteten Prostituierte in Wohnwagen

Wahrscheinlich war August der Starke so eine schillernde Ausnahme, dass die Barockstadt noch heute ganz aufgeregt über ihn spricht. "Eigentlich galt Dresden in Sachen Prostitution und freier Liebe schon immer als sehr konservativ", sagte Müller. Das könne in dem höfischen Gehabe begründet seien, welches sich über Jahrhunderte in der Stadt etabliert habe. "In der DDR wurde - ausgerechnet 1968, im Westen feierte man hier gerade die sexuelle Revolution – die Prostitution öffentlich verboten", umriss Müller die nahe Vergangenheit.

Nach der Wende sei es, wahrscheinlich auch als Gegenentwurf, zu einem regelrechten Boom gekommen. "Noch heute können sich viele an die Wohnwagen der Prostituierten in der Stauffenbergallee erinnern."

Bildrechte: picture-alliance / ZB

Und heute: Sexarbeit verdeckt in Wohnungen

"Natürlich ist Sexarbeit noch immer präsent", erklärt Marie Niemeyer. Sie berät in der Daria-Fachberatungsstelle Sexarbeit junge und auch ältere Frauen, Männer und auch Transmenschen. "Hier in Dresden gibt es keinen Straßenstrich, Sexarbeit findet vor allem verdeckt in Wohnungen statt." Etwa 30 Wohnungen seien offiziell angemeldet, die Dunkelziffer werde allerdings höher geschätzt.



Laut dem Prostituiertenschutzgesetz müssen Wohnungen als "Betriebsstätten" offiziell angemeldet werden, dies geschehe aber aus verschiedenen Gründen nicht immer. In einer eigenen MDR-Recherche hat die Stadt Dresden die Zahl der Wohnungen im Jahr 2018 noch auf etwa 60 bis 100 geschätzt.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Betriebserlaubnis für Bordelle

Doch nicht nur Wohnungen müssen angemeldet werden, auch Escort-Agenturen, Sex-Wohnwagen sowie Veranstalter von Flatrate-Partys bedürfen einer Genehmigung – kurzum alle Betreiber, die ihr Geld mit Sex verdienen. "Darunter fallen nicht nur Bordelle und bordellartige Betriebe, sondern auch alle anderen Erscheinungsformen gewerblicher Prostitution", heißt es im Gesetz.

Bildrechte: picture-alliance / ZB | Oliver Killig

Neuer Trend: Strohmänner mieten Airbnb-Wohnungen

Als Vermittler für die Wohnungen fungieren nicht selten professionelle Agenturen. Seit einiger Zeit werden Wohnungen für zwei, drei Wochen über AirBnB angemietet. Strohmänner bundesweit agierender Netzwerke erledigen das und schickten Frauen bundesweit zum Arbeiten, erklären Insidern. Sie hätten somit nicht die Chance, sich vertrauensvoll an jemanden zu wenden, sich beraten oder untersuchen zu lassen.

Prostituierte mieten sich wie in einem Co-Working-Space ein

Umso glücklicher ist Beraterin Niemeyer, wenn sie in Kontakt mit Prostituierten steht. "Es ist so, dass Menschen sich tageweise, wochenweise, monatsweise in diese Arbeitswohnungen einmieten können und dafür eine Miete bezahlen", erklärt Beraterin Niemeyer. "Es ist davon auszugehen, dass in den legalen Wohnungsmodellen alles regelmäßig kontrolliert wird. Tatsächlich werden gerade die kleineren Wohnungen von vielen Sexarbeiterinnen als sehr wertvolle Arbeitsorte beschrieben."

Bildrechte: imago images / Rolf Kremming

Gewinne auf Kosten der Prostituierten?