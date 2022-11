Ein Unfall mit drei getöteten Fußgängern wird an diesem Donnerstag am Amtsgericht in Leipzig verhandelt. Einem 51-jährigen Autofahrer wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Der Angeklagte war am 19. März 2021 auf der Prager Straße in Leipzig-Probstheida unterwegs. Als für die Autos die Ampel auf Rot umschaltete, nahm er an den haltenden Autos vorbei die Rechtsabbiegerspur und fuhr geradeaus weiter. Wenige Meter weiter raste er in eine Gruppe Fußgänger, die an einer Straßenbahnhaltestelle Franzosenallee die Fahrbahn überquerten. Ein 80 Jahre alter Mann und seine 85 Jahre alte Frau starben noch vor Ort, eine weitere 80 Jahre alte Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die tödliche Fahrt endete im Gleisbett der Straßenbahn. Der Fahrer selbst verletzte sich schwer.