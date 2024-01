Nach Golden-Globe-Nominierung Mitteldeutsche Theater feiern Sandra Hüller

Auch wenn es bei den Golden Globes nicht zur Auszeichnung als beste Schauspielerin gereicht hat, ist Lübbe erfreut über die Erfolge Sandra Hüllers. Mit immer mehr Auszeichnungen für die Schauspielerin sind die Ticketverkäufe gestiegen, erzählt er. Momentan ist Sandra Hüller in Leipzig in "Der Würgeengel" zu sehen. Die nächsten beiden Vorstellungen seien bereits ausverkauft.

Eine Auszeichnung folgt für Sandra Hüller gerade auf die nächste. Ihre Schauspielkunst sei etwas Besonderes, so Lübbe und geht im Gespräch näher darauf ein, warum Sandra Hüller als Schauspielerin so begeistert: "Ich kenne nur wenige Schauspielerinnen, die sowohl im Theater als auch im Film zu den Besten ihrer Branche gehören, und Sandra ist auf jeden Fall eine davon."

Am Puppentheater Halle spielte Sandra Hüller 2009 in "Virgin Queen" Königin Elisabeth I. "Es war alles auf Sandra Hüller zugeschnitten. Solo mit Puppenspielern würde ich sagen", beschreibt der künstlerische Direktor Christoph Werner die Inszenierung im Gespräch mit MDR KULTUR und zeigt sich anerkennend: "Die Tiefe, die sie spielt, ist schon beeindruckend."

"Sie ist eine Ausnahme-Schauspielerin und hätte den Preis hundert Mal verdient", findet Christoph Werner zur verpassten Golden Globe-Auszeichnung als beste Darstellerin. Mit Blick auf die Verleihung der Oscars am 11. März 2024 sagte Werner, vielleicht werde es ja noch was mit einer Auszeichnung. Denn die größten Filmpreise in den USA werden erst noch vergeben. Am 23. Januar 2024 werden die Nominierungen bekanntgegeben.