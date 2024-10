Was ist ein Cochlea Implantat? Ein Cochlea Implantat, auch CI genannt, hilft Menschen mit einer Höreinschränkung. Laut einer Schätzung der Deutschen Cochlea Implantat Gesellschaft gibt es Deutschlandweit rund 50.000 Menschen die ein CI tragen.

Das CI sitzt seitlich am Kopf und überträgt mittels einer Magnetspule Geräusche direkt an den Hörnerv im Innenohr. Damit wird, im Gegensatz zum Hörgerät, die Ohrmuschel und das Trommelfell umgangen und Geräusche direkt in den Kopf übertragen. In fast jedem Alter und bei vielen verschiedenen Höreinschränkungen, kann ein CI sinnvoll sein.



Laut Hörgeräteakustikerin Anna Kipping-Walther kosten der aufwendige Eingriff, die Nachuntersuchungen, Reha und das Gerät zusammen bis zu 100.000 Euro. In Deutschland trage dabei die Gesetzliche Krankenkasse die vollen Kosten.