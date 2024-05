Dass es zwischen Martin Tömel und Kristin Neubert gefunkt hat, wird nach wenigen Minuten im Pausenraum des ehemaligen Bauerngehöfts in Wittgensdorf klar. Er kann ihr quasi jeden Satz von den Lippen ablesen, weiß genau, was sie sagen möchte und ist imstande, alle Fragen so zu vereinfachen, dass Kristin sie sofort versteht und antworten kann. Sie erstrahlt bei jedem Kommunikationsfaden, der sich entspinnt und einen Volltreffer landet. Es ist ihr anzusehen, wie gut es sich anfühlt, verstanden zu werden. Was für die Mehrheit der Menschen als Normalität gilt, ist für Kristin ein großes Glück. Die dreifache Mutter ist seit ihrer Geburt schwer hörgeschädigt.

Doch wie kam es dazu? Wieso setzt Gustavs Autohof auf Inklusion? "Das ist gar nicht so kompliziert", erzählt Martin Tömel und lacht. "Meine Oma hat angerufen und erzählt, dass Kristin Arbeit sucht." Man habe sich getroffen und schnell sei klar gewesen, dass sie super in das Büro der Kfz-Werkstatt passe. Dort wickelt Kristin heute Ersatzteilbesorgungen und Abrechnungen ab, kümmert sich um Bestellungen und Aufträge. Oft bringt sie Kunden von A nach B. "Ja, ich habe einen Führerschein. Autofahren, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem", sagt Kristin. "Eigentlich geht alles, außer telefonieren", erklärt Martin. "Ja, telefonieren ist schwierig", wiederholt Kristin, formiert ihre Hand zum Telefon und muss lachen.

Weil Martin Tömel Profi ist, hat er auch die Zusammenarbeit mit seiner hörgeschädigten Mitarbeiterin auf professionelle Füße gestellt. "Gleich zu Beginn gaben zwei Kollegen vom Kommunalverband Sachsen bei uns in der Werkstatt ein Seminar", erinnert sich Martin Tömel. Dabei habe es auch ein Rollenspiel in Gebärdensprache gegeben. "Plötzlich war Kristin diejenige, die alles und wir diejenigen, die nichts verstanden haben." Natürlich. Das Leben spielt in vielen Welten und jede hat ihre Berechtigung. Normalität ist konstruiert und immer abhängig von der Perspektive. Sichtbares kann täuschen, Unsichtbares überraschen. Martin Tömels Interesse scheint ehrlich und nicht "nur" einer Quote, einer Inklusions-Hülle zu folgen. Fast bewundernd ruft er spontan in den Raum: "Kristin fährt mit ihren drei Kindern allein an die Ostsee. Da war mir klar: Wenn sie das schafft, kann sie auch locker bei uns im Büro arbeiten."