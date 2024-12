Unternehmen, die Tonträger produzieren und veröffentlichen, gibt es weltweit viele. Drei davon sind so groß, dass sie in rund drei Viertel des Musikmarktes beherrschen - die sogenannten Major Labels: Universal, Sony Musik und Warner. Wer hier unter Vertrag genommen wird, kann sich genügend Werbung und Verkäufen eigentlich sicher sein. Doch für kleinere Bands, die Musik produzieren, die eher eine Nische bedient, sind solche Big Player meistens keine Option. Das haben auch die Macher von Randmuzik erkannt und setzten darauf: sie produzieren Musik für die Punkband und den DJ um die Ecke. In der Branche werden sie auch "Independent Labels" genannt.

Bei unserem Rundgang wird schnell deutlich, wie sehr Gunnar Heuschkel für seine Arbeit brennt, aber auch, wie schwierig es ist, als Laie alles zu verstehen. Heuschkel kennt sich mit den Fertigungsschritten gut aus. Das sei zu Beginn seiner Unternehmenstätigkeit anders gewesen. "Wir haben auch viel Lehrgeld am Anfang bezahlt", so Heuschkel. Vieles sei "learning by doing gewesen", da es den Ausbildungsberuf des Schallplattenpressers nie gegeben hat und bis heute nicht gibt.