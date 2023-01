Pandemiefolgen Welche Defizite die Schulanfänger in Leipzig haben

Das heißt, wenn es keine Förderdiagnose gibt, dann kommen keine Förderschullehrer zur Unterstützung an die Regelschule und dann ist auch keine Reduzierung der Klassenstärke möglich. Eine zusätzliche Belastung in einer Zeit, in der Grundschullehrerin Kathrin Händel anfangs bei ihren Erstklässlern insgesamt feststellte: "Sie scheuen die Anstrengung, was sonst nicht so auffällig war." Ihrer Meinung nach fehlt den Kindern diese Aufmerksamkeit, die sie zu Hause oder in der Kita in einer kleinen Gruppe bekamen.