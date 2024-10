Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Geld- und Werttransportes bundesweit am Freitag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. In Leipzig wurde am Vormittag eine zentrale Kundgebung der Mitarbeiter aus Mitteldeutschland abgehalten. Nach Angaben einer MDR-Reporterin hatten sich etwa 200 Leute versammelt.

Die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und Löhnen zwischen Ost und West seien gravierend. "Die Löhne unterscheiden sich pro Stunde um bis zu 2,71 Euro, Beschäftigte im Osten haben bis zu acht Urlaubstage weniger als in Baden-Württemberg", erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Sommer. Auch am Donnerstag wurde gestreikt. Bundesweit sind in der Branche rund 10.000 Menschen beschäftigt.