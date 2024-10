In Thüringen rechnen Banken und Einzelhandel nicht mit Bargeldengpässen wegen des bundesweiten Warnstreiks der Geldtransporteure am Donnerstag und Freitag. So sagte Peter Neuhaus, Vorstandvorsitzender der Volksbank Thüringen Mitte, sein Unternehmen arbeite mit zwei Unternehmen zusammen, die die Automaten befüllen. Zwar werde bei dem größeren der beiden Unternehmen gestreikt, bei dem kleineren aber nicht. Außerdem befüllten einige Filialen ihre Automaten selbst. Allenfalls könne das Bargeld an einzelnen Automaten am Wochenende knapp werden.