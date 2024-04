Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

158. Streiktag Dauerstreik in Espenhain: IG Metall übergibt Tarifvertrag an Recyclingfirma

Hauptinhalt

13. April 2024, 15:04 Uhr

Es ist der IG Metall zufolge einer der längsten Streiks in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit November 2023 hat der Großteil der etwa 180 Mitarbeitenden der Recyclingfirma SRW metalfloat in Espenhain die Arbeit niedergelegt. Die Streikenden fordern unter anderem mehr Geld und kürzere Arbeitszeiten. Nachdem die SRW in der Vergangenheit betonte, dass es bereits ein Angebot gegeben habe, hat die IG Metall der Geschäftsleitung nun einen Tarifvertrag vorgelegt.