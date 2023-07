Mit der im März beschlossenen Nationalen Wasserstrategie will der Bund bis 2030 ein besseres Wassermonitoring auf die Beine stellen. Laut Experten ist das zu spät, sinken doch Grundwasserspiegel seit Jahren in Sachsen kontinuierlich. Es gebe einen Mangel an Daten, was wo entnommen wird und wie viel Wasser wo vorhanden ist. So auch Andreas Hartmann, Grundwasserforscher von der TU Dresden in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Man müsse jetzt schneller wissen "wie viel ist da, wie viel Grundwasser kann entnommen werden. So kann man wissen, ob Wassermangel droht." Strukturell und personell habe man in Deutschland Nachholbedarf. In den USA sei man da schon viel weiter, so der Forscher.