Kohlekraftwerk Lippendorf Das Kraftwerk Lippendorf ist ein mit Braunkohle befeuertes Dampfkraftwerk am Nordwestrand des Ortes Lippendorf der Gemeinde Neukieritzsch im Landkreis Leipzig. In Lippendorf wird seit 1968 Kohle in Energie gewandelt. In letzter Zeit lohnt sich der Betrieb jedoch offenbar immer weniger. Erst Anfang des Jahres stand das Kraftwerk still, da der Bedarf an Strom zum großen Teil mit erneuerbaren Energien gedeckt werden konnte.