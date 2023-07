TWM: Wasserversorgung ist gesichert

Geschäftsführer Alexander Ruhland sieht die Wasserversorgung auch künftig gesichert, wenn Intel in der Börde in die Produktion geht. Ruhland bekräftigte, dass an oberster Stelle die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser stehe und die sei auch in Zukunft gesichert. Man müsse natürlich auch an die Trinkwasserversorgung für Einwohnerinnen und Einwohner denken, die dann zahlenmäßig wachsen werden. Darüber hinaus dürfe man auch nicht die Trinkwasserversorgung in diesem Lieferantenpark vergessen. Das Wasser werde sicher aus Colbitz kommen können, so Ruhland. "Da müssen wir die Netze verstärken an der Stelle."

Wasserverbrauch in Magdeburg war früher deutlich höher

In den 1980er-Jahren wurde im Raum Magdeburg knapp viermal so viel Wasser gefördert als es heute der Fall ist. Der Wasserverbrauch sank durch den Niedergang der Schwerindustrie. Viele Wasserwerke an der Elbe wurden aufgegeben, wie etwa das Wasserwerk Buckau in Magdeburg, das ausschließlich Brauchwasser für die Industrie förderte. Mit Intel sind solche Wasserwerke wieder denkbar. Die Kapazitäten sind da. Diese Möglichkeiten bestehen nach Aussage von Ruhland grundsätzlich heute immer noch. "Das Motto würde also lauten zurück in die Zukunft."

Intel nennt keine genauen Zahlen

Bisher ist es schwierig, den künftigen Wasserverbrauch durch die Intel-Ansiedlung zu beziffern. Ein Umstand, den auch Christian Kunz vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Landesverband Sachsen-Anhalt (BUND) beklagt. Kunz wundert sich, dass Intel zwar genau wisse, wie hoch die Investition sein werde, aber keine Daten nennt, wie viel Wasser sie für die Produktion in den Fabriken benötigen.

Die genaue Wassermenge, die wir benötigen, ist noch nicht festgelegt. Todd Brady, Nachhaltigkeitsmanager von Intel

Todd Brady, Nachhaltigkeitsmanager von Intel, begründet die Zurückhaltung damit, dass noch nicht alle Produktionsabläufe klar seien. Die Fabriken in Magdeburg gehören künftig zu den modernsten Werken der Intel-Produktionsstandorte weltweit. "Die genaue Wassermenge, die wir benötigen, ist noch nicht festgelegt", so Brady. Andere Faktoren befänden sich noch in der Entwicklung, und es müsse noch festgelegt werden, welche Prozesstechnologien letztendlich zum Einsatz kämen. Erst dann sei es möglich, die genaue Wassermenge zu bestimmen."

Intel-Fabrik wird viel Wasser brauchen

Fest steht aber, dass Intel viel Wasser für die Halbleiterproduktion benötigen wird und das muss gefördert werden. Für die erste Ausbaustufe dürften die Möglichkeiten des Wasserwerks in Colbitz reichen. Bei wachsendem Verbrauch könnte auch Wasser aus der Elbe entnommen werden. TWM-Chef Ruhland sagt, dass es Überlegungen für ein Elbwasserwerk gebe. Ein solches Elbwasserwerk könnte das Wasser direkt aus der Elbe oder aus dem Uferfiltrat fördern. Der Bau einer solchen Anlage bis hin zur Wasserförderung dauert mehrere Jahre. Stößt die Elbe in Zeiten von Niedrigwasser und Trockenheit an ihre Grenzen?