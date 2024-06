Deshalb gebe es mittlerweile Präventionsbeauftragte in jedem Kirchenbezirk, erklärt Co-Veranstalterin Heike Siebert, die Leiterin der Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Landeskirche. Die Präventionsbeauftragten erstellen derzeit für jeden Kirchenbezirk individuelle Schutzkonzepte, an denen die Jugendlichen auch selbst mitarbeiten.

"So ein Schutzkonzept hat viele verschiedene Bausteine", sagt Siebert. "So gibt es etwa ein sexualpädagogisches Bildungskonzept, es gibt den Baustein 'Schutz in der digitalen Welt' oder 'Was tun im Verdachtsfall'. Hier haben wir auch eine Meldestelle im Landeskirchenamt." Diese Schutzkonzepte sollen dann an Schulen und in Jugendclubs verteilt werden, wo sie aufklären sollen, bevor es zu Gewalt kommt.