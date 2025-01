Wie ein real gewordenes Computerspiel

Sprungfelder mit Trampolinen, große Luftkissen, in die Besucher springen können - wer in den Trampolinpark fährt, hat viele Möglichkeiten. Es geht längst nicht nur um schönes Auf- und Abspringen. Der Park wirkt wie ein real gewordenes Jump-n-Run-Computerspiel. Es gibt ein Dodge-Ball-Feld und sogar einen Ninja-Warrior-Parcours. Auf drei Strecken können Besucher sportlich an ihre Grenzen gehen und von Hindernis zu Hindernis hangeln, schwingen, balancieren. Definitiv die anspruchsvollste Attraktion.

Die Kinder hier in der Halle wuseln herum: Die meisten Besucher dürften an diesem Tag im Grundschulalter oder in der Mittelstufe sein. Erwachsene sind deutlich in der Unterzahl. Aber: In so einer Umgebung macht das keinen Unterschied. Der Spieltrieb setzt ein.



Die Stimmung ist ausgelassen - doch die Sprungregeln sind streng. Es gibt Trainer, die freundlich, aber bestimmt darauf achten, dass das Treiben nicht zu übermütig und somit auch gefährlich wird.

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Regeln sind wichtig

Ein Besuch im Trampolinpark birgt aber auch Risiken. Um Unfälle zu vermeiden, gibt es Sprungregeln: Immer nur eine Person pro Trampolin – das minimiert Kollisionen. Keine Doppelsaltos und Stoppersocken sind Pflicht. Schmuck, Handys oder andere Gegenstände haben auf den Sprungflächen auch nichts verloren. An manchen Spielgeräten gelten Mindestkörpergrößen. Klingt streng, in der Praxis steht jedoch der Spaß im Vordergrund.

Warum Trampolinspringen glücklich machen kann

"Trampolinspringen macht glücklich", sagt Ann-Kathrin Rasbieler. Bauchkribbeln sei normal. "Einfach vor Freude. Beim Springen werden ja viele Endorphine ausgeschüttet. Das ist für die meisten Erwachsenen nichts, was man alltäglich macht."

Trampolinspringen und Jumping Fitness verbrennen 200 bis 300 Kalorien pro Stunde. Wer hart trainiert, schafft auch bis zu 600. Trampolinspringen ist ein effektives Ganzkörpertraining. Jumping Fitness stärkt die Muskulatur, verbessert die Koordination, fördert die Ausdauer und trainiert den Gleichgewichtssinn.

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Wurzeln im Zirkus

Das Trampolin hat seine Wurzeln übrigens im Zirkus. Die Sicherheitsfangnetze, die von Hochartisten genutzt wurden, hatten ähnliche Eigenschaften wie moderne Trampoline. Zunächst war das Trampolin ein Trainingsgerät. Mittlerweile ist Trampolinspringen Wettkampfsport und ein Fitnesstrend.

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Trampolinhallen in Sachsen

Trampolinhallen gibt es in Sachsen in Leipzig, Chemnitz oder Dresden. Im Jump House in Leipzig gibt es verschiedene Bereiche: Trampolinfelder, eine mit Schaumstoffquadern gefüllte Grube, Airbag-Jumps oder einen Ninja-Parcours.

Vor allem sind hier viele Kinder unterwegs. Mehrere Geburtstagsfeiern finden an diesem Wochentag in der Halle statt. "Hier wird einem nie langweilig", sagt ein Junge.

