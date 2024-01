Eine Joggerin ist am Rande einer Treibjagd durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei Leipzig am Sonntag mitteilte, fiel bei der Jagd in der Nähe des Biedermeierstrandes in Hayna bei Schkeuditz einem 54 Jahre alten Jäger aus Versehen eine geladene Schrotflinte zu Boden. Daraufhin hätten sich zwei Schüsse gelöst. Einer davon traf die 48-Jährige, die auf dem Weg durch das Jagdgebiet joggte. Die Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Betreten des Weges während der Jagd war laut Polizei erlaubt. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS