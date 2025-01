Mit einem Turnfestival startet am 28. Mai das Turnfest in Leipzig. Die Organisatoren versprechen fünf spannende Tage für alle Sportfans in der Messestadt. Es gibt Wettkämpfe mit Spitzensportlern, Show-Veranstaltungen und jede Menge Mitmachaktion. In das Turnfest integriert wird auch die Geräteturn-Europameisterschaft. Der Ticketvorverkauf soll am 6. Januar beginnen.



Bei den Organisatoren und den regionalen Vereinen steigt die Vorfreude - so etwa bei den Röhnrad-Athletinnen und -Athleten aus Borsdorf. Es sei ein besonderes Erlebnis, vor so vielen Menschen zu turnen, sagten jungen Sportlerinnen am Rande des Trainings MDR SACHSEN. Sie haben eigene Kür-Vorstellungen vorbereitet. Der Verein steht zusammen, um eine große Show bieten zu können. Melanie Henschel vom SV Borsdorf 1990 liegt die Kinderturnshow am Herzen, bei der die Jüngsten zeigen, was die drauf haben.